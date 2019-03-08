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Китай борется с бедностью с помощью интернет-продаж

Экономика, 11:18 08 марта 2019

Фото: minpromtorg.gov.ru

Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая продолжит расширять онлайн-продажи продукции местной фирменной индустрии фруктов и орехов, наращивая усилия по борьбе с бедностью, особенно в южной части региона. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Региональное правительство в отчете о своей работе указало, что будет оказывать поддержку компаниям в приобретении продуктов и их продаже за пределами региона. Это, как ожидается, позволит повысить качество бизнеса фруктов и орехов и увеличить доходы населения.

Синьцзян будет сотрудничать с компанией Alibaba, чей проект по борьбе с нищетой охватывает 559 уездов по всей стране, в том числе 221 уезд, входящий в категорию бедных районов национального уровня.

Китай стремится к тому, чтобы полностью избавить все бедное сельское население страны от нищеты к 2020 году. Ведущая компания электронной торговли Alibaba предоставляет сельским жителям услуги в области электронной коммерции, логистики, финансов и технологий.

Соб. инф.

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