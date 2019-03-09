Тюменские социальные проекты проходят краш-тест

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль социальной рекламы, международный кинофестиваль, военно-спортивный турнир для отцов и детей и целый ряд других мероприятий хотят провести тюменцы за счет Фонда президентских грантов. Свои инициативы жители региона впервые презентовали на краш-тестах социальных проектов

В состав экспертного жюри вошли заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, начальник управления массовых коммуникаций департамента Илона Гимпелевич, по общественным связям,заведующая сектором по взаимодействию с госорганами управления информации Александра Оверченко, директор ТРИА "Тюмень-Медиа" Сергей Пересторонин и редактор спецпроектов телеканала "Тюменское время" Дмитрий Цепелев.

Напомним, следующий краш-тест пройдет 12 марта в мультицентре "Моя территория". Протестировать свои проекты могут авторы инициатив для молодежи и некоммерческие организации в которых состоят молодые люди от 18 до 30 лет, сообщает "Мега".

Регистрации участников начнется в 14 часов 30 минут, очная защита пройдет с 15 до 18 часов. Каждому участнику будет отведено 5 минут для презентации своего проекта. Наличие презентации проекта обязательно. Ее можно принести с собой в день краш-теста. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Подать заявку на конкурс Фонда президентских грантов некоммерческие организации могут до 15 марта по 13 направлениям. Региональные проекты могут выиграть до 3 миллионов рублей, проекты, рассчитанные на несколько территорий - до 10 миллионов рублей, а общероссийские - свыше 10 миллионов рублей. В 2017 и 2018 годах конкурсом было поддержано 6 тыс. 786 проектов на общую сумму более 14 млрд рублей. В 2019 году конкурс пройдет в три волны: с 1 февраля по 15 марта, с 10 июня по 31 июля и с 14 октября по 25 ноября.

Соб. инф.