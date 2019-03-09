Тюменцы могут обменять макулатуру на саженцы

Фото: Группа "Бумажный бум" ВК Фото: Группа "Бумажный бум" ВК

Акция "Круговорот жизни" стартовала в Тюмени. Граждане и организации могут накопить и сдать макулатуру в обмен на саженцы пихты бальзамической и ели колючей голубой.

В акции могут принять участие организации любой формы собственности, образовательные учреждения, объединения жильцов многоэтажек, дворов, жилых комплексов, сдавшие, как минимум, 50 кг бумаги и картона, сообщает "Вслух.ru". Заявки принимаются до 31 марта. В апреле будет сформирован график вывоза с учетом пожеланий по дате и времени. Подать заявку на участие и задать интересующие вопросы можно по тел. 920-700 и на электронную почту krugovorot-eco@mail.ru.