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Надежность электросетей повышают в Тюменском районе

Экономика, 11:33 09 марта 2019

admtyumen.ru

Около 700 млн рублей вложил в прошлом году в реализацию инвестиционной программы по бесперебойному снабжению электроэнергией жителей Тюменского района филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети". Об этом сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

С 2016 года компания проводит масштабную реконструкцию электросетей и модернизацию оборудования. В 2018 году были реконструированы подстанции "Червишево" и "Борки", кабельные и воздушные линии электропередач, установлены сотни контроллеров и десятки средств сбора и передачи данных.

Работы энергетики ведут круглый год, чем вызывают немало нареканий местных жителей. Однако без отключения электроэнергии обойтись невозможно. Специалисты предприятия действуют согласно графику и заранее оповещают жителей о днях и часах отключения.

В 2019 году модернизация сетевого хозяйства будет продолжена. Запланировано строительство подстанции "Молодежная" для электроснабжения растущих жилых поселков Московского и Переваловского муниципальных образований. Пройдет реконструкция питающих воздушных линий, замена деревянных опор на железобетонные в Перевалово, Решетниково, Щербаке, Каменке и других населенных пунктах. Энергетики заменят морально устаревшее оборудование на распределительных пунктах в Чикчинском муниципальном образовании, обеспечат электроснабжение земельных участков, выделенных для многодетных семей в с. Гусево, д. Плеханова и Падерина, п. Московском.

Соб. инф.

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