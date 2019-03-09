  • 9 марта 20199.03.2019суббота
  • USD65,9646
    EUR74,5730
  • В Тюмени -3..-5 С 8 м/с ветер южный

Тюменская активистка украсит электрощитовые шкафы картинами на тему экологии

Общество, 14:26 09 марта 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Эковолонтер Ксения Маскалева планирует разместить на электрощитовых шкафах в Тюмени картины на тему "Ноль отходов".

"Меня шокировали статистические данные. Ежегодный прирост свалок в России составляет суммарную площадь таких городов как Санкт-Петербург и Москва. Единственный выход избежать катастрофы планетарного масштаба - разделять и перерабатывать отходы", - считает Ксения Маскалева. Всего за 2018 год лекциями, мастер-классами и образовательными мероприятиями Ксения охватила около 2 тыс. человек, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Главный результат этой работы заключается в том, что после лекций люди стали принимать активное участие в экологических акциях", - подчеркнула активистка.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 09.03.2019Арт-объект из музыкальных инструментов задумали создать в Тюмени
15:36 09.03.2019Туристический потенциал Тюменской области представят на международной выставке в Москве
15:25 09.03.2019Умер Владимир Этуш
14:26 09.03.2019Тюменская активистка украсит электрощитовые шкафы картинами на тему экологии