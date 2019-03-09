Тюменская активистка украсит электрощитовые шкафы картинами на тему экологии

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Эковолонтер Ксения Маскалева планирует разместить на электрощитовых шкафах в Тюмени картины на тему "Ноль отходов".

"Меня шокировали статистические данные. Ежегодный прирост свалок в России составляет суммарную площадь таких городов как Санкт-Петербург и Москва. Единственный выход избежать катастрофы планетарного масштаба - разделять и перерабатывать отходы", - считает Ксения Маскалева. Всего за 2018 год лекциями, мастер-классами и образовательными мероприятиями Ксения охватила около 2 тыс. человек, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Главный результат этой работы заключается в том, что после лекций люди стали принимать активное участие в экологических акциях", - подчеркнула активистка.

Соб. инф.