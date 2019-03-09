Туристический потенциал Тюменской области представят на международной выставке в Москве

Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Главные достижения Тюменской области в индустрии гостеприимства будут представлены на 26-й международной выставке "Путешествия и туризм", которая пройдет в Москве с 12 по 14 марта.

Посетители выставки смогут узнать, что регион ежегодно посещают более 2 млн 400 тыс. туристов, из них более 40 тыс. иностранцев. В Тюменской области можно попробовать такие гастрономические шедевры, как уха с "нефтью", мороженное с кусочками оленины и другие деликатесы. Основными точками притяжения туристов являются Ялуторовский острог, Тобольский кремель, Свято-Знаменский Абалакский монастырь и село Покровское. Кроме того, четырехуровневая набережная реки Туры в 2014 году вошла в туристический маршрут ЮНЕСКО. Всего в Тюменской области около 2 тыс. объектов культурного наследия, сообщает "Мой портал".

Расскажут на выставке и о тюменском проекте "Медицинский город", а также об участии региона в федеральном туристическом проекте "Императорский маршрут", который рассказывает о правлении династии Романовых в России. В 2018 году в рамках национальной программы детского туризма "Моя Россия" по этому маршруту область посетили 660 детей из 15 регионов России. В Тюмени хорошо развит событийный и промышленный туризм, а также имеется пять полноценных охотничье-рыболовных баз.

В 2018 году участие в международной выставке "Путешествия и туризм" приняли 1 тыс. 799 компаний из 39 стран и регионов мира. За три дня работы на ней побывали 22 тыс. 777 посетителей из 80 регионов России и 90 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции превысила 40 тыс. кв. м и заняла 7 павильонов и залов ЦВК "Экспоцентр".

Соб. инф.