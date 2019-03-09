Тюменских молодых писателей приглашают на межрегиональный поэтический фестиваль

Фото: Министерство культуры РФ Фото: Министерство культуры РФ

Тюменских молодых писателей приглашают принять участие в межрегиональном поэтическом фестивале "Великий праздник молодости чудной", который пройдет в музее-заповеднике Ф. И. Тютчева "Овстуг" 30 марта.

Фестиваль посвящен Международному дню поэзии ЮНЕСКО. В нем принимают участие начинающие авторы в возрасте от 15 до 30 лет. Он смогут показать себя в номинациях "Лирическое стихотворение", "Эссе о жизни и поэзии Тютчева", "Лучший чтец поэтических произведений Ф. И. Тютчева, И. А. Крылова, стихов собственного сочинения". В дни проведения фестиваля в музее-заповеднике "Овстуг" проходят встречи с современными поэтами и писателями России, сообщает "Тюменская область сегодня".

Заявки и творческие работы принимаются по электронной почте ovstug-museum@yandex.ru по 28 марта 2019 года с темой письма "Молодежный фестиваль". С положение о фестивале можно ознакомиться, пройдя по ссылке. Председатели жюри фестиваля: главный редактор альманажа "День поэхии – XXI век" Андрей Шацков и главный редактор журнала "Роман-газета" Юрий Козлов. За четыре года более 100 молодых поэтов из регионов России стали участниками фестиваля, работы победителей были опубликованы в журнале "Юность".

Соб. инф.