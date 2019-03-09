  • 9 марта 20199.03.2019суббота
  • USD65,9646
    EUR74,5730
  • В Тюмени -2..-4 С 8 м/с ветер южный

Тюменская служба занятости помогает молодым мамам восстановить трудовые навыки

Общество, 18:17 09 марта 2019

Фото: trud.admtyumen.ru

Бесплатную профессиональную подготовку для жительниц Тюменской области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, организует региональная служба занятости. Для получения такой услуги необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

Дополнительное профессиональное образование помогает молодым мамам восстановить трудовые навыки, повысить уровень компетенции и конкурентоспособности на рынке труда. Ежегодно обучение проходят около 300 мам. С начала 2019 года 50 женщин уже приступили к учебе. Курсы проводятся бесплатно. Для мам, которые не имеют возможности пройти обучение очно, по ряду профессий используется форма дистанционного обучения, что позволяет успешно совмещать материнские обязанности с профессиональной подготовкой.

Женщинам предлагается по желанию овладеть одной из более 40 квалификаций. Пользуются спросом профессии, позволяющие затем работать по "гибким формам" занятости. В тройку лидеров по численности приступивших к учебе входят программы повышения квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей, сообщает пресс-служба департамента занятости населения Тюменской области.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 09.03.2019Тюменцы могут проголосовать за свой город на всероссийском конкурсе
18:17 09.03.2019Тюменская служба занятости помогает молодым мамам восстановить трудовые навыки
18:00 09.03.201910 марта - события дня
17:51 09.03.2019Тюменских молодых писателей приглашают на межрегиональный поэтический фестиваль