Тюменцы могут проголосовать за свой город на всероссийском конкурсе

Фото: Тюмень - наш дом "ВКонтакте" Фото: Тюмень - наш дом "ВКонтакте"

Жители Тюмени могут проголосовать за областной центр на седьмом ежегодном конкурсе "Город России". Голосование продлится до конца года.

Организаторы проекта "Город России - национальный выбор" привлекают внимание к мегаполисам страны, их культуре, истории, архитектуре, уникальности. Тюмень пока получила около 1 тыс. 200 голосов и находится на 39 месте.

Голосовать на сайте конкурса можно раз в сутки, регистрация не требуется: нужно кликнуть на соответствующую кнопку, собрать картинку и подтвердить свой выбор. Голосование бесплатно, с одного ip-адреса принимается один голос в сутки. Итоги конкурса будут подведены 30 декабря.

Максимальный результат Тюмень получала в 2012 году, поднявшись на 7 строку. В 2018 году город занял 31 место. О наших соседях в нынешнем рейтинге: Ханты-Мансийск на 20 месте, Салехард - на 48, Екатеринбург - на 41. В первой тройке Чебоксары, Владивосток и Пенза. Отметим, что Тюмень регулярно занимает лидирующие позиции по благоустройству, уровню жизни, дорогам, строительству, производству. Кроме того, по итогам 2018 года Тюменская область впервые вошла в топ-20 туристических регионов России.

Соб. инф.