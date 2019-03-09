Тюменцы могут проголосовать за свой город на всероссийском конкурсе
Жители Тюмени могут проголосовать за областной центр на седьмом ежегодном конкурсе "Город России". Голосование продлится до конца года.
Организаторы проекта "Город России - национальный выбор" привлекают внимание к мегаполисам страны, их культуре, истории, архитектуре, уникальности. Тюмень пока получила около 1 тыс. 200 голосов и находится на 39 месте.
Голосовать на сайте конкурса можно раз в сутки, регистрация не требуется: нужно кликнуть на соответствующую кнопку, собрать картинку и подтвердить свой выбор. Голосование бесплатно, с одного ip-адреса принимается один голос в сутки. Итоги конкурса будут подведены 30 декабря.
Максимальный результат Тюмень получала в 2012 году, поднявшись на 7 строку. В 2018 году город занял 31 место. О наших соседях в нынешнем рейтинге: Ханты-Мансийск на 20 месте, Салехард - на 48, Екатеринбург - на 41. В первой тройке Чебоксары, Владивосток и Пенза. Отметим, что Тюмень регулярно занимает лидирующие позиции по благоустройству, уровню жизни, дорогам, строительству, производству. Кроме того, по итогам 2018 года Тюменская область впервые вошла в топ-20 туристических регионов России.
Соб. инф.