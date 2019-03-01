Тобольские студенты готовятся к Студвесне

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Творческие номера, подготовленные для "Студенческой весны", покажут землякам 85 тобольских студентов в мультицентре "Моя территория". Начало в 18 часов.

В течение недели тоболяки работали с региональными экспертами над своими номерами на творческом интенсиве "Перезагрузка", сообщает "Мега".

"Работа с экспертами - это уникальная возможность для нас. Сам факт того, что успешные творческие люди хотят, чтобы ты достиг большего не может не создавать желания двигаться вперед. А после часового разговора становится понятно, что нужно делать и как", - рассказал участник интенсива в направлении "Оригинальный жанр" Даниил Черепанов.

Также тоболяки уже успели посетить мастер-класс по направлению "Медиа", где поговорили о композиции видеороликов, драматургии, сюжетах, конфликтах и разветвленности событий. А на мастер-классе по направлению "Мода" участники отработали проходки, презентацию костюмов и познакомились с трендами, которые будут актуальны в 2019 году, что поможет им дополнить свои костюмы современными элементами.

Соб. инф.