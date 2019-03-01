Тюменские хирурги освоили технологии 3D

clinica72.ru clinica72.ru

Хирургическая 3D стойка, позволяющая хирургам видеть объемное изображение операционного поля и оперируемых органов по принципу, схожему с 3D кино, появилась в урологическом отделении МСЧ "Нефтяник" в Тюмени.

Эта технология стала доступной в России несколько лет назад. В начале прошлого года с помощью 3D технологии провели первую операцию в Уральском федеральном округе. Теперь это стало возможным и в Тюмени. В Тюменской области это пока единственный аппарат, сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

На сегодняшний день с использованием новой технологии прооперированы около полутора десятков пациентов.

Соб. инф.