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Тюменские хирурги освоили технологии 3D

Общество, 09:47 10 марта 2019

clinica72.ru

Хирургическая 3D стойка, позволяющая хирургам видеть объемное изображение операционного поля и оперируемых органов по принципу, схожему с 3D кино, появилась в урологическом отделении МСЧ "Нефтяник" в Тюмени.

Эта технология стала доступной в России несколько лет назад. В начале прошлого года с помощью 3D технологии провели первую операцию в Уральском федеральном округе. Теперь это стало возможным и в Тюмени. В Тюменской области это пока единственный аппарат, сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

На сегодняшний день с использованием новой технологии прооперированы около полутора десятков пациентов.

Соб. инф.

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