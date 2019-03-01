Работники культуры в Тюменском районе занимаются производственной гимнастикой

Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Тридцатиминутной производственной гимнастикой занимаются несколько раз в неделю работники учреждений культуры Тюменского района.

В Доме культуры пос. Винзили производственная гимнастика внедрена с конца февраля 2019 года. Зарядка - это мини-комплекс физических упражнений, выполняемых во время рабочего процесса для снятия усталости, мышечных зажимов и напряжения. Первую занятие с элементами пилатеса в Центре культуры и досуга "Вернисаж" провела хореограф Любовь Митрофанова. Другие учреждения культуры присоединились в тот день к винзилинцам по видеосвязи и активно выполняли упражнения. Позже провела занятие по степ-аэробике и хореограф Татьяна Буксбаум.

Производственная гимнастика в Винзилях будет впредь проходить два раза в неделю: во вторник и пятницу, проводить их будут хореографы местного дома культуры, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

Соб. инф.