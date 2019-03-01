Медицинский форум, посвященный национальным проектам, прошел в Тюмени

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Реализация национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" стала темой специализированного регионального медицинского форума, который прошел в Тюмени. Представители регионального департамента здравоохранения и руководители медицинских организаций обсудили основные целевые показатели региональных программ и те мероприятия, которые позволят их достичь.

Одна из целей нацпроекта "Здравоохранение" - повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и снижение смертности в стране на 17% за 6 лет. Задачи формирования здорового образа жизни, приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам заложены в национальном проекте "Демография". В прошлом году губернатор Александр Моор с трибуны форума "Тюменская область - территория здоровья" заявил, что в регионе готовят региональные сегменты нацпроектов, связанных со здоровьем людей.

"Поставленные цели требуют напряженной работы. Национальный проект не временный инструмент, это конкретные задачи, которые требуют консолидации усилий не только медицинского сообщества", — подчеркнул глава области.

Координатором регионального проекта "Укрепление общественного здоровья" стал областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. Тюменцам предстоит решить конкретные задачи: снижение потребления алкоголя и табака, снижение смертности трудоспособных мужчин (с 748,7 до 539,9 случаев на 100 тыс. населения) и женщин (с 214,3 до 192,4), сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, с 1 января 2019 года по инициативе президента Владимира Путина в России стартовали 12 национальных проектов по стратегическим направлениям развития страны.

Соб. инф.