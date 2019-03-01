Тюменцам покажут документальный фильм о "Крымской весне"

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Показ документального фильма "Крым. Путь на Родину" пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 18 марта. Начало в 19 часов, вход свободный.

Фильм журналиста Андрея Кондрашова рассказывает обо всех значимых исторических событиях февраля - марта 2014 года, общественных настроениях в Крыму в ответ на события на Украине, о процессе воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Кроме того, в документальной киноленте раскрыты подробности операции российских спецслужб по эвакуации с территории Украины экс-президента Виктора Януковича. Премьера фильма состоялась 15 марта 2015 на телеканале "Россия 1". Только в Москве в этот день документальную кинокартину посмотрели боле 3 млн человек, сообщает "АиФ - Западная Сибирь"

Документальные материалы для фильма снимались в течение восьми месяцев в Севастополе, Форосе, Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарае, Феодосии, Джанкое, Алуште и еще в десятках населенных пунктов Крыма. В обсуждении фильма примут участие киновед Елена Самойлова и директор по связям с общественностью и международным отношениям Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Александр Школенко.

В рамках всероссийской акции "Крымская весна" с 16 по 18 марта по всей стране будут проходить тематические литературные чтения и музыкальные фестивали, научно-популярные лекции, выставки, мастер-классы, ярмарки традиционных ремесел, сувениров, фестивали крымской кухни и спортивные состязания.

Соб. инф.