Имена лучших педагогов назвали в Тюменском районе

Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Учитель английского языка, тренер по легкой атлетике, преподаватель хореографии стали победителями в своих номинациях на конкурсе профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп – 2019" в Тюменском районе.

Седьмой традиционный педагогический конкурс собрал тридцать настоящих энтузиастов, любящих детей и свою работу. В течение февраля школы и детские сады района стали площадкой для проведения открытых уроков, мастер-классов, встреч с наставниками.

По итогам конкурса в номинации "Воспитатель года" победителем признана музыкальный руководитель детского сада "Огонёк" Новотарманской школы Татьяна Наумова. Звание "Учитель года-2019" Тюменского района присуждено преподавателю иностранного языка Московской школы Евгении Ефановой. Свои педагогические идеи, многогранность дополнительного образования в полной мере продемонстрировал победитель в номинации "Сердце отдаю детям" - тренер-преподаватель по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы Тюменского района Артём Гугучкин. Лучшим преподавателем детской школы искусств стала хореограф Боровской "Фантазии", директор школы Ирина Кондратенко. В номинации "Лучший концертмейстер" победу одержал преподаватель по классу баяна, аккордеона Московской школы "Палитра", директор школы Василий Кузнецов, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Районный "Педагогический калейдоскоп" обещает расти и развиваться. "Есть идея ввести также конкурс среди педагогов-психологов, чтобы поднять престиж этой востребованной на сегодняшний день профессии", - сообщила начальник управления образования района Ольга Буторина.

Соб. инф.