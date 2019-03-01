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Тюменские участники конкурса президентских грантов протестируют свои проекты

Общество, 14:47 10 марта 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Краш-тесты для участников конкурса Фонда президентских грантов пройдут в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 12 марта.

Мероприятие пройдет в формате публичного слушания. Представить свои проекты могут некоммерческие организации и авторы индивидуальных инициатив от 18 до 30 лет. Также на краш-тест можно заявить идеи, связанные с медиа и СМИ. Участники пройдут защиту и получат обратную связь от экспертов. Лучшие проекты по итогам краш-теста получат письма поддержки от департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, а также представителей средств массовой информации и бизнеса.

Зарегистрироваться можно здесь.

Соб. инф.

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