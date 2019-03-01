Тюменский автогонщик завоевал серебро на межрегиональном Кубке по зимнему дрифту

Фото ishimdriftclub Фото ishimdriftclub

Тюменский автогонщик Юрий Старателев, выступая на автомобилеLADA 2107, занял второе место на межрегиональном Кубке по зимнему дрифту Winter Double Drift-2019. Соревнования прошли в Ишиме.

На ледовом треке авиаспортклуба ДОСААФ сошлись 34 участника со всей России. Первое место досталось омичу Сергею Быковскому, выступившему на Toyota Cresta. Он заработал 99 баллов из 100 возможных. Завершил тройку лидеров Денис Хомяков из Омска. На Toyota Chase он набрал 96 баллов, сообщает "Тюменская область сегодня".

Соб. инф.