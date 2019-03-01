Ишимские трудные подростки занимаются в фотостудии ʺЯркий образʺ

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Фотостудия "Яркий образ" работает в Ишиме в рамках проекта по организации продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом "Точка возврата". Софинансировал инициативу и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Лидия Неживова организовала фотостудию в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Ишима. Здесь создан мобильный интерьер, который ребята изменяют в зависимости от тематики фотосессий. Так весь февраль в ней действовала фотозона, посвященная Дню защитника Отечества. Воспитанники фотостудии учатся фотографировать, искать интересные образы для съемки. Их модели - сверстники, проходящие социальную реабилитацию в центре, участники и гости торжеств, посвященных 23 февраля. Ребята с удовольствием участвуют в работе фотостудии и не сомневаются, что полученные здесь навыки пригодятся в жизни, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.