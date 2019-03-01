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Ярковский район вошел в десятку лидеров Всероссийского "Инкубатора сельских инициатив"

Общество, 19:24 10 марта 2019

my-desk-top.ru

Ярковский район вошел в десятку лидеров всероссийского "Инкубатора сельских инициатив". Первый подобный в стране проект реализован для формирования и обучения команды развития сельских населенных пунктов.

Установочный семинар всероссийского проекта "Инкубатор сельских инициатив", который организовал Российский союз сельской молодежи на средства президентского гранта, прошел в Москве. На участие в "Инкубаторе" поступило около 200 заявок из 60 регионов страны. Но пройти смогли лишь десять лучших команд. Команда из с. Дубровное Ярковского района оказалась среди них. Возглавила делегацию заместитель главы района Любовь Полякова, сообщает "Тюменская область сегодня".

У участников есть семь месяцев на разработку программы для своей территории и презентации ее жителям. Затем команда приступит к поиску партнеров и реализации первых шагов. Промежуточные итоги будут представлены на выставке "АГРОРУСЬ" в Санкт-Петербурге в июле, заключительные – на "Золотой осени" в октябре.

Соб. инф.

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