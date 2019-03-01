Снег с дождем и небольшое похолодание придут в Тюмень во второй половине недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода ожидает жителей Тюмени в ближайшую неделю с 11 по 17 марта.

По данным центра Фобос, благодаря влиянию теплого атлантического воздуха в начале недели будет тепло. Но уже с середины недели подует северный ветер, осадки перейдут в снег, а столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.

В Тюмени 11 и 12 марта средняя дневная температура воздуха составит плюс 1 градус. В отдельные часы возможен дождь, который ночью будет переходить в снег.

13 и 14 марта осадков не ожидается, столбики термометров днем поднимутся до плюс 2 градусов, ночью ожидается минус 3 градуса.

15 марта пойдет снег и похолодает до минус 3 днем, ночью синоптики прогнозируют до 7 градусов мороза.

В выходные 16 и 17 марта будет солнечно и прохладно – до минус 3 градусов днем, и до минус 11 в ночные часы.

Любовь Голышева