12 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12, 2 этаж) начнется круглый стол "Национальный проект "Жилье и городская среда": новые механизмы развития строительной отрасли региона в 2019 году".

В Тюмени в 14 часов в гимназии № 49 (ул. Вьюжная, 4) начнется городской фестиваль практико-ориентированных проектов "SkillsFest" в компетенциях "Поварское дело", "Дизайн", "Швейное дело", "Столярное дело" и "Компьютерная графика".

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Советская, 63 начнется презентация нового программного продукта "3D-город".

В Тюмени в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет IX зимняя спартакиада учащихся (юношеская) России по лыжным гонкам.

Этот день в истории:

1699 – умер один из сподвижников Петра I, адмирал Франц Лефорт.

1840 – в городе Тара Тобольской губернии родился Геннадий Юдин, впоследствии красноярский купец и виноторговец, владелец знаменитой библиотеки.

1863 – родился российский естествоиспытатель, мыслитель, общественный деятель Владимир Вернадский.

1889 (по другим данным – 1890) – родился Вацлав Нижинский, российский артист балета и балетмейстер.

1910 – сборная Англии по футболу разгромила сборную Франции со счетом 20:0.

1913 – по плану архитектора Гриффина началось строительство города Канберра, который стал с 1927 года столицей Австралии.

1917 – большая часть солдат петроградского гарнизона перешла на сторону восставших рабочих.

1925 – умер Сунь Ятсен, вождь китайской революции 1911-1913 годов, первый президент Китайской республики.

1935 – государство Персия переименовано в Иран.

1937 – родился знаменитый советский оперный певец, лирико-драматический тенор Зураб Соткилава.

1940 – родился Григорий Горин (Офштейн), писатель-сатирик и драматург.

1943 – войска Западного фронта под командованием генерал-полковника Соколовского овладели Вязьмой.

1945 – в нацистском концлагере погибла Анна Франк - еврейская девочка, которая в течение двух лет вела дневник, описывающий жизнь своей семьи в оккупированном Амстердаме.

1945 – войска Первого Белорусского фронта после штурма овладели важным плацдармом гитлеровской армии, прикрывающим дорогу на Берлин, – городом Кюстрин.

1946 – родилась американская актриса и певица Лайза Миннелли.

1982 – умер советский летчик Николай Каманин, участник спасения челюскинцев, один из первых Героев Советского Союза.

2000 – папа римский Иоанн Павел II публично попросил прощения за прегрешения католической церкви перед человечеством.