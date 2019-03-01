Ишимская "железнодорожная" баня вновь начнет работать

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Баня на ул. Путиловской в Ишиме начнет работу в мае 2019 года.

Находясь в собственности филиала ОАО РЖД "Свердловская железная дорога", баня была востребована, но ведомство вынуждено было ее закрыть. Администрации города удалось здание выкупить и, тем самым, сохранить его предназначение.

"Провели аукцион, его выиграло ишимское предприятие "ТюменьСервис". Мы понимали и понимаем, что баня нужна. Сейчас стараемся как можно быстрее ее отремонтировать" , – подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.

Объем работ предстоит большой. Необходимо выполнить ремонт внутренних сетей электро- и теплоснабжения, косметический ремонт, заменить теплообменники, тэны в печах-каменках, окна и частично двери. Строители приступили к ремонту крыши, уже установили стропильные конструкции.

В перспективе планируется перевод бани на локальное отопление газом, что положительным образом скажется на стоимости услуги.

Соб. инф.