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Следователи выясняют причину гибели ямальца

Происшествия, 18:43 11 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Гибель местного жителя расследуют в Ямальском районе. Тело мужчины обнаружили в районе вахтового поселка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

5 марта в следственный отдел поступила информация о том, что в вечернее время на территории вахтового жилого поселка, расположенного на расстоянии около 120 км от пос. Сабетта, обнаружено тело 39-летнего местного жителя.

Следствием назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, по их результатам будет установлена причина смерти мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

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# уголовное дело , ЯНАО

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