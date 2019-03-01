Следователи выясняют причину гибели ямальца

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Гибель местного жителя расследуют в Ямальском районе. Тело мужчины обнаружили в районе вахтового поселка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

5 марта в следственный отдел поступила информация о том, что в вечернее время на территории вахтового жилого поселка, расположенного на расстоянии около 120 км от пос. Сабетта, обнаружено тело 39-летнего местного жителя.

Следствием назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, по их результатам будет установлена причина смерти мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.