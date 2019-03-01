В столкновении четырех авто в Тюмени пострадали два человека

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей выясняют в Тюмени. Авария, в которой пострадали два человека, произошла на перекрестке улиц Западносибирской и Казачьи Луга вечером 11 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля SsangYong не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть Toyota Corolla, та, в свою очередь, во впереди идущий Ford, а Ford в "Ладу Веста".

В результате аварии травмы получили две пассажирки автомобиля Toyota Corolla. У 57-летней женщины - ушиб кисти, у семилетней девочки – ушиб колена.

Водитель SsangYong отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Ранее он лишался права управления транспортом за нетрезвое вождение в 2015 году на 19 месяцев.