13 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов от здания Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется выездное заседание комитета по социальной политике "О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов в Тюменской области".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание собрания молодых депутатов при Тюменской облдуме.

В Тюмени в 11 часов в КДЦ "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, первый этаж, каб. № 101) начнется пресс-тур по консультативно-диагностическому центру "Назначение главного врача: новые задачи".

В Тюмени в 11 часов в ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18, корпус 7) начнется встреча главы Тюменского района Светланы Ивановой, руководителей сельхозпредприятий Тюменского района со студентами.

В Тюмени в 12 часов на железнодорожном вокзале начнется военно-патриотическая акция Минобороны России "Сирийский перелом".

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О новой стратегии регионального управления в Уральском банке реконструкции и развития: что ждет УБРиР в Тюмени?".

В Тюмени в 15 часов в театральном центре "Космос" (Республики, 165а) начнется защита творческих и театральных проектов грантового конкурса "Цех".

В Тюмени в 16 часов в ТИУ (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется "Диалог на равных" с кандидатом педагогических наук, тренером, автором тренинговых программ по лидерству Аленой Лепешкиной.

В Тюмени и Ишиме пройдет пресс-тур с рейдовой группой по проверке внедорожных мотосредств в процессе их использования.

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" пройдет IX Зимняя спартакиада учащихся России.

Этот день в истории:

1519 – испанский конкистадор Фернан Кортес высадился в Мексике.

1807 – в Красноярске умер действительный камергер Николай Резанов, русский дипломат, путешественник, государственный деятель.

1838 – родился итальянский писатель Рафаэлло Джованьоли.

1840 – родился французский писатель Альфонс Доде.

1881 – народовольцы Рысаков и Гриневицкий убили российского императора Александра II Николаевича.

1887 – в годовщину убийства Александра II революционеры попытались убить его сына – царя Александра III.

1888 – родился советский педагог Антон Макаренко.

1898 – в Минске начался I съезд Российской социал-демократической рабочей партии.

1910 – родилась знаменитая российская дрессировщица, укротительница львов Ирина Бугримова.

1913 – родился самый титулованный из советских поэтов и писателей - Сергей Михалков.

1915 – умер граф Сергей Витте, российский политический деятель, занимавший посты министра финансов и премьер-министра.

1920 – Красная армия освободила от англо-американских интервентов Мурманск.

1928 – умер живописец Франц Рубо.

1944 - родился российский иллюзионист Игорь Кио.

1951 – родилась актриса Ирина Алферова.

1971 – умер американский писатель и художник Рокуэлл Кент.

1974 – в Париже открылся аэродром имени Шарля де Голля.

1999 - состоялся скандальный поединок по боксу между Холифилдом и Льюисом.

2001 - ученые сообщили о возможном клонировании Ленина.

2002 - Государственная дума приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств.

2004 - знаменитый оперный тенор Лучано Паваротти на сцене Metropolitan Opera простился со зрителями.

2013 - избран 266-й Папа Римский Франциск.