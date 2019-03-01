13 марта - события дня
В Тюмени в 9 часов от здания Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется выездное заседание комитета по социальной политике "О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов в Тюменской области".
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание собрания молодых депутатов при Тюменской облдуме.
В Тюмени в 11 часов в КДЦ "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, первый этаж, каб. № 101) начнется пресс-тур по консультативно-диагностическому центру "Назначение главного врача: новые задачи".
В Тюмени в 11 часов в ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18, корпус 7) начнется встреча главы Тюменского района Светланы Ивановой, руководителей сельхозпредприятий Тюменского района со студентами.
В Тюмени в 12 часов на железнодорожном вокзале начнется военно-патриотическая акция Минобороны России "Сирийский перелом".
В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О новой стратегии регионального управления в Уральском банке реконструкции и развития: что ждет УБРиР в Тюмени?".
В Тюмени в 15 часов в театральном центре "Космос" (Республики, 165а) начнется защита творческих и театральных проектов грантового конкурса "Цех".
В Тюмени в 16 часов в ТИУ (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется "Диалог на равных" с кандидатом педагогических наук, тренером, автором тренинговых программ по лидерству Аленой Лепешкиной.
В Тюмени и Ишиме пройдет пресс-тур с рейдовой группой по проверке внедорожных мотосредств в процессе их использования.
В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" пройдет IX Зимняя спартакиада учащихся России.
Этот день в истории:
1519 – испанский конкистадор Фернан Кортес высадился в Мексике.
1807 – в Красноярске умер действительный камергер Николай Резанов, русский дипломат, путешественник, государственный деятель.
1838 – родился итальянский писатель Рафаэлло Джованьоли.
1840 – родился французский писатель Альфонс Доде.
1881 – народовольцы Рысаков и Гриневицкий убили российского императора Александра II Николаевича.
1887 – в годовщину убийства Александра II революционеры попытались убить его сына – царя Александра III.
1888 – родился советский педагог Антон Макаренко.
1898 – в Минске начался I съезд Российской социал-демократической рабочей партии.
1910 – родилась знаменитая российская дрессировщица, укротительница львов Ирина Бугримова.
1913 – родился самый титулованный из советских поэтов и писателей - Сергей Михалков.
1915 – умер граф Сергей Витте, российский политический деятель, занимавший посты министра финансов и премьер-министра.
1920 – Красная армия освободила от англо-американских интервентов Мурманск.
1928 – умер живописец Франц Рубо.
1944 - родился российский иллюзионист Игорь Кио.
1951 – родилась актриса Ирина Алферова.
1971 – умер американский писатель и художник Рокуэлл Кент.
1974 – в Париже открылся аэродром имени Шарля де Голля.
1999 - состоялся скандальный поединок по боксу между Холифилдом и Льюисом.
2001 - ученые сообщили о возможном клонировании Ленина.
2002 - Государственная дума приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств.
2004 - знаменитый оперный тенор Лучано Паваротти на сцене Metropolitan Opera простился со зрителями.
2013 - избран 266-й Папа Римский Франциск.