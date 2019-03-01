Только кликни: тюменцы меняют правила благоустройства, не отходя от компьютера

| Фото: портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Жители частного сектора Тюмени внесли изменения в работу специализированной техники – отныне дорожникам при уборке улиц запрещено заваливать вход в жилые дома снегом. Обращение к городской администрации активные тюменцы разместили в популярных социальных сетях, а также на портале "Тюмень - наш дом".

Во время обильных снегопадов основное внимание коммунальные службы уделяют очистке магистральных дорог. После прохода колонны снегоуборочной техники тюменцы, проживающие в индивидуальных домах, были вынуждены пробираться к своему жилью через сугробы и грязь. По итогам проверки власти внесли изменения в нормативно-правовые акты, коммунальщиков проинструктировали, что за подобные нарушения им грозит штраф. Утвердили новую техническую схему уборки снега.

С 2013 года благодаря тюменцам удалось решить более 13 тыс. городских проблем, сообщить о которых можно на портале "Тюмень – наш дом", в популярных группах в социальных сетях.

"Использование сети Интернет позволяет наладить контакт с каждым жителем. Благодаря сообщениям тюменцев выявляется необходимость корректировки некоторых нормативных требований и принятия управленческих решений. Жители принимают активное участие в жизни города, вносят предложения, указывают на недочеты. Если в публичном пространстве пришло сообщение на плохую работу предприятия или товар, то это шанс исправить ошибку и изменить ситуацию", - уверен глава Тюмени Руслан Кухарук.

Так, с начала 2019 года горожане уже оставили более 1 тыс. сообщений. Половина из них касается текущего содержания домов, пятая часть – уборки снега, еще одна проблема, о которой чаще всего сообщают граждане, – брошенный во дворах транспорт. "Главная цель работы городской администрации - сделать город комфортным и удобным для жителей. Отклики, которые тюменцы оставляют в социальных сетях, не остаются без внимания", - заверил мэр.