В семи школах региона действует карантин

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

Семь школ и восемь детских садов Тюменской области закрыты на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Учебный процесс частично приостановлен в 13 школах (23 класса) и трех детских садах (четыре группы), сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С 4 по 10 марта показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе ниже эпидемического порога на 24% и на 23% ниже показателя заболеваемости прошлой недели.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Болеют гриппом в основном непривитые.

Самое серьезное осложнение при вирусных инфекциях — пневмония. Для предупреждения осложнений имеет значение своевременно проведенная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций.

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.