SkillsFest выявил таланты тюменских школьников

Фестиваль SkillsFest | Фото: ИА "Тюменская линия" Фестиваль SkillsFest | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сшить платье в стиле XIX века, смастерить подставку для смартфона, создать логотип для Центра олимпиадной подготовки – эти и другие задачи по силам участникам городского фестиваля SkillsFest, убедились эксперты. Конкурс практико-ориентированных проектов прошел в гимназии № 49.

В Тюмени впервые проводится фестиваль в таком формате: компетенции выбирали по-особенному, чтобы стерлись границы между информатикой и технологией, поясняют организаторы мероприятия – специалисты Информационно-методического центра.

"Это конвергентная методика, которая стирает границы между дисциплинами. Часто ребенок готовит проект в поварском или швейном деле, используя 3D-проект. Дети применяют имеющийся опыт по всем предметам в разработке проекта. Наши школьники талантливы в различных отраслях", – утверждает заместитель директора Информационно-методического центра Тюмени Елена Лугачёва.

Конкурсантами городского фестиваля стали учащиеся 6-8 классов. В компетенциях "Поварское дело", "Дизайн", "Швейное дело", "Столярное дело" и "Компьютерная графика" школьники боролись за победу 12 марта. Жюри начисляло баллы за технику исполнения и авторскую оригинальность, пояснила главный эксперт компетенции "Швейное дело", педагог технологии с 35-летним стажем Елена Дементьева.

Привычно села за швейную машинку, чтобы сшить футляр для очков, семиклассница школы №60 Виктория Кичук. Четырнадцатилетняя мастерица решила усложнить себе задачу: разработать необычный дизайн по собственному эскизу, выполнить на материале узоры стяжками. Специально к SkillsFest под руководством классного руководителя девушка самостоятельно сшила платье в стиле XIX века.

"Главное соблюдать правила: в XIX веке делали завышенную талию и узкие плечи, закрывали горловину. Для меня это даже не хобби, а искусство. Хочу учиться на дизайнера-модельера", – поделилась Вика.

Благодаря талантливым мастерам школьный коридор превратился в экспозицию прикладного, дизайнерского, кулинарного искусства. Здесь дети защищали свои проекты перед экспертами.

"Мы украшали школу к Новому году и 8 Марта. Выстригали снежинки, ставили во дворе школы фанерные фигуры Деда Мороза и Снегурочки", – рассказывают гостям выставки шестиклассницы школы №69 Есения Гугель и Алина Мустафина о своем коллективном проекте "Дизайн школьного фойе".

Третья участница данной команды Юлия Данилова считает: конкурс проверил, на что же способны школьники. "Мы делаем чехол для телефона, но здесь еще нужно проявить фантазию и сообразительность. Из моего чехла будет выглядывать котенок", – сказала девочка.

Школьники, участвующие в компетенции "Поварское дело" представили судьям блины с начинками, пироги и даже торт.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В кабинете столяров с энтузиазмом схватился за чертеж шестиклассник школы №40 Тихон Малинин. Даже если победа уплывет к конкуренту, парень останется в выигрыше. Ведь у него будет уникальная подставка для смартфона. "Домой заберу. Даже нет! Возьму в школу и похвастаюсь перед одноклассниками. Расскажу, как я ее сделал", – поделился школьник.

Каждое задание фестиваля содержит теоретическую и практическую части. С ребят помладше эксперты спрашивают только эскиз и его реализацию. А школьников постарше просят написать еще и ход выполнения работ – технологическую карту.

Чтобы составить план работы, ученику седьмого класса школы №88 Ивану Тенякову понадобилось минут пять. "Раньше не делал таких подставок, но я часто вырезаю лобзиком. Поэтому работа дается мне просто. Мне нравится этот труд, это мое увлечение: дома выпиливаю украшения на стену, часы, значки и многое другое", – рассказал он.

В технологической карте Ивана четыре пункта. Все же юный столяр признается, что ему проще сделать набросок и тут же выпилить из фанеры изделие. Молодой человек всерьез увлекается столярным делом и резьбой по дереву. К 8 Марта маме он подарил фоторамку.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В аудитории "Компьютерная графика" семиклассник школы №7 Дмитрий Кузнецов разрабатывает эмблему для Центра олимпиадной подготовки. Молодой человек хорошо разбирается в компьютерных программах. Если на фестивале ему пришлось работать в Paint, то на домашнем ПК школьник открыл бы привычный CoralDRAW или Photoshop.

"Это не тяжелое задание, но занимает много времени, чтобы обдумать идею и воплотить в реальность. В основе моей эмблемы – фасад здания Центра олимпийской подготовки. Хочется, чтобы логотип содержал смысл", – поделился участник SkillsFest.

Первый конкурс практико-ориентированных проектов собрал на муниципальном этапе более 90 участников. По итогам тюменского городского фестиваля SkillsFest награды получат лучшие участники и педагоги, подготовившие победителей и призеров.

Ирина Ромашкина