14 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в зале совещаний (ул. Советская, 61) начнется публичное обсуждение деятельности Тюменского УФАС России.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, ауд. 243) начнется презентация новой формы государственной поддержки субъектов МСП, ведущих производственную деятельность. В 11 часов - подход экспертов к прессе.

В Тюмени в 10 часов в гимназии № 5 (ул. Минская, 51а) стартует районный тур Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика-2019".

В Тюмени в 11 часов в Областной клинической больнице № 1 (ул. Юрия Семовских, 10) начнется церемония вручения почетного знака "Дарящий часть себя" в благодарность донорам - отцам, матерям, сестрам, которые пожертвовали частичку себя, чтобы их близкие люди могли жить полноценной жизнью.

В Тюмени в 14 часов в сквере "Восточном" (ул. 30 лет Победы, 95\2) начнется открытый чемпионат Восточной окружной общественной организации Всероссийского общества инвалидов по ориентированию по тропам. К участию в соревнованиях приглашаются здоровые тюменцы и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В п. Винзили в 14 часов в школе им. Г. С. Ковальчука (п. Винзили, ул. Комсомольская, 1) родителям школьное меню представит ООО "Магия вкуса".

В центр развития творчества "Созвездие" Тюменского района пройдет семинар для муниципальных образований Западной зоны Тюменской области по обмену опытом по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка".

Этот день в мире:

1879 - родился немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.

1881 - на русский престол взошел император Александр III.

1918 - Всероссийский съезд советов ратифицировал Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками.

1919 - колчаковские войска взяли Уфу.

1920 - родился легендарный футбольный вратарь московского "Динамо" Алексей Хомич.

1930 - ЦК ВКП (б) принял постановление "О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении".

1932 - родилась жена первого президента России Наина Ельцина.

1938 - расстреляны Николай Бухарин и Алексей Рыков, крупнейшие деятели партии большевиков и Советского государства.

1953 - умер первый президент социалистической Чехословакии Клемент Готвальд.

1953 – Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.

1958 - американская ассоциация компаний звукозаписи учредила премию "Грэмми" за высшие достижения в музыке.

1983 - премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер выступила за ужесточение наказаний для футбольных хулиганов.

1994 - умер поэт-песенник Игорь Шаферан.

2000 – американский писатель Стивен Кинг стал первым в мире писателем, опубликовавшим свое произведение в Интернете (за день его прочли 2 млн человек).

2000 – французский актер Ален Делон принял швейцарское гражданство.