16 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени с 9 до 13 часов в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32) пройдет День женского здоровья.

В Ишиме в 10 часов на базе спортивного комплекса "Юность" начнется первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (закрытая трасса).

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре у фонтана начнется флешмоб "Самая массовая видеооткрытка". Волонтеры Тюменской области запишут массовое видеообращение жителям Крыма.

В Тюмени в Инжиниринговом технологическом коворкинге ТИУ (ул. Мельникайте, 72, БИК) состоится чемпионат по кейсам инженерной и инновационной направленности IDEATHON в рамках интеллектуального направления фестиваля "На клавишах весны".

Этот день в мире:

37 - императором Рима стал Гай Калигула.

1787 - родился Георг Ом, немецкий физик, в честь которого названа единица электрического сопротивления.

1792 - в Стокгольме во время бала-маскарада смертельно ранен король Швеции Густав III.

1859 - родился Александр Попов, изобретатель радио.

1884 - родился Александр Беляев, писатель-фантаст.

1917 – пробыв царем всего один день, Михаил Романов отказался от престола, передав решение проблемы политического устройства России будущему Учредительному собранию.

1919 - умер Яков Свердлов, председатель ВЦИК.

1927 - родился Владимир Комаров, советский летчик-космонавт, погибший в 1967 году. Он стал первой потерей советского корпуса космонавтов.

1935 - родился Сергей Юрский, артист театра и кино.

1940 - умерла Сельма Лагерлеф, шведская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1909 года.

1941 - родился Бернардо Бертолуччи, знаменитый итальянский кинорежиссер.

1999 - президиум Российской академии наук принял обращение к обществу, в котором призвал прекратить пропаганду лженаучных учений и верований.

2000 - в Лос-Анджелесе похищены статуэтки "Оскар", приготовленные для церемонии награждения.

2001 – саудовский спецназ штурмом взял российский пассажирский самолет, захваченный чеченскими террористами.