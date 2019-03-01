17 марта - события дня
В Ишиме в 9 часов на базе спортивного комплекса "Юность" начнутся финальные заезды в рамках первенства Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (закрытая трасса).
Этот день в истории:
1521 - Фернандо Магеллан открыл Филиппинские острова.
1680 – в 66 лет умер французский писатель и философ, герцог Франсуа де Ларошфуко.
1809 - в ходе войны со Швецией русские войска под командованием Багратиона заняли Аландские острова.
1856 - родился российский художник-символист Михаил Врубель.
1908 - родился советский писатель и журналист, главный редактор журнала "Юность" Борис Полевой (Кампов).
1921 - в 74 года умер основоположник современной аэродинамики Николай Жуковский.
1925 - родилась актриса театра имени Вахтангова Юлия Борисова.
1926 - в 72 года скончался российский военачальник Алексей Брусилов.
1938 - в Москве состоялась торжественная встреча участников первой советской экспедиции на Северный полюс.
1938 - родился один из величайших в мире артистов балета Рудольф Нуриев.
1940 - начались испытания танка Т-34.
1948 - в Брюсселе подписан договор в военном союзе западноевропейских стран.
1956 - умерла французский физик, лауреат Нобелевской премии Ирен Жолио-Кюри.
1969 - Голда Меир заняла пост премьер-министра Израиля.
1976 - в 69 лет умер выдающийся итальянский кинорежиссер, основоположник неореализма Лукино Висконти.
1991 - прошел Всесоюзный референдум о сохранении СССР и введении поста президента СССР. Три четверти избирателей высказались за сохранение Советского Союза и более 70% - за введение президентского правления.
1992 – в ЮАР состоялся референдум о прекращении политики апартеида.
2004 - В Косово начались двухдневные погромы, в результате которых было сожжено 34 храма и монастыря.