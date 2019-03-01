Рабочие места для двадцати инвалидов создал тюменский предприниматель

Фото: sevizm.mos.ru Фото: sevizm.mos.ru

Более двадцати работников с инвалидностью обеспечил рабочими местами тюменский индивидуальный предприниматель Владимир Веселли при содействии центра занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Чуть более года назад молодой бизнесмен открыл своеобразный "салон красоты" для автомобилей с широким спектром услуг: детейлинг-мойка, электротонировка, автовинил, шумоизоляция, химчистка, защита салона и кузова, диагностика. Штат требовался немаленький, поэтому предприниматель обратился в службу занятости.

Приоритет в создании рабочих мест Владимир Веселли отдал работникам с ограниченными возможностями здоровья, поскольку сам с раннего детства инвалид по слуху. При содействии Центра занятости он создал 20 временных и 7 постоянных рабочих мест по следующим профессиям: оператор моечной установки, мастер по автовинилу, мастер химчистки, водитель, программист, фотограф, курьер, рекламный агент. В октябре 2018 года он трудоустроил на постоянные рабочие места 9 временных работников с инвалидностью по слуху и речи, сообщает "КП".

Напомним, что работодателям при трудоустройстве инвалидов возмещаются затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест для них, а также на оплату труда инвалидов. Компенсируются и многие другие расходы.

Более подробную информацию по созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов можно получить на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области, либо в центр занятости населения. Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района находится по адресу ул. Республики 204В, корп.3. Телефон горячей линии 8(3452)27-36-05.

Соб. инф.