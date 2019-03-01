Новая поликлиника появится в Тобольске

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Поликлинику откроют в микрорайоне Менделеева в Тобольске. Об этом рассказала пресс-секретарь главы администрации Анастасия Гулина.

"Пока для жителей этого микрорайона открыто отдельное окно регистратуры и организован прием врачей в городской поликлинике Тобольска. Однако, жителям Менделеево приходится добираться до нее около 30 минут. По меркам большого города, это не очень долго. Но по меркам Тобольска существенно. Добавлю, что в Менделеево организовано усиленное патрулирование фельдшерской и педиатрической служб", - отметила она.

Как пишет "Вслух.ру", медицинское учреждение разместится по адресу: микрорайон Менделеево, 23. Прежде по этому адресу была линейная поликлиника станции Тобольск, однако здание было признано аварийным и медицинское учреждение закрыли.