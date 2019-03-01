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В Тюменском районе началась подготовка к летней оздоровительной кампании детей

Общество, 08:14 17 марта 2019

Архивное фото пресс-службы главы Тюменского района

Подготовку к летней оздоровительной кампании обсудили в администрации Тюменского района.

В лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования, спорта и культуры планируется открыть около 6 тыс. 600 мест для отдыха детей. Всего в районе откроются 43 таких лагеря, в том числе один палаточный – "Планета Кулига-парк". Традиционно ребят ждут три смены по 15 дней с трехразовым питанием, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Кроме того, планируется организовать около 3 тыс. временных рабочих мест для подростков.

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