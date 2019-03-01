В Тюменском районе началась подготовка к летней оздоровительной кампании детей

Архивное фото пресс-службы главы Тюменского района Архивное фото пресс-службы главы Тюменского района

Подготовку к летней оздоровительной кампании обсудили в администрации Тюменского района.

В лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования, спорта и культуры планируется открыть около 6 тыс. 600 мест для отдыха детей. Всего в районе откроются 43 таких лагеря, в том числе один палаточный – "Планета Кулига-парк". Традиционно ребят ждут три смены по 15 дней с трехразовым питанием, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Кроме того, планируется организовать около 3 тыс. временных рабочих мест для подростков.