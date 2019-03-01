Питание в школьных столовых обсудили на родительском форуме

| Фото: Комбинат школьного питания | Фото: Комбинат школьного питания

Районная конференция для родителей "Здоровое питание - основа процветания" прошла в Успенской школе 13 марта 2019 года. Более 70 представителей родительской общественности из разных школ Тюменского района попробовали оценили меню школьного комбината питания "Центральный".

Главной задачей конференции было знакомство родителей с организацией правильного питания школьников, программой производственного контроля, а также технологией изготовления блюд. После выступления представителей комбината школьного питания родителей пригласили на дегустацию, где можно было самостоятельно попробовать блюда школьной столовой. Особенно родители отметили сочную котлету "Морское чудо", которая включает в себя рыбу и морскую капусту – полезные и необходимые ингредиенты для растущего детского организма.

"Мои дети – большие привереды в еде. Мы стараемся и дома прививать им культуру питания, – делится мама учеников 2 и 5 классов Московской школы Мария Сафонова. – Они никогда не отказываются от питания в столовой. Особенно старший, ведь сейчас очень модно правильное питание и здоровый образ жизни. Дети проникаются этой темой и съедают все с удовольствием, а мы как родители спокойны, ведь меню разрабатывают профессиональные технологи, все уже заранее выверено по граммам и калориям".

Как пишет издание "Аргументы и Факты в Западной Сибири", в рацион детей не включаются магазинные соки, вместо них ежедневно варятся компоты из местных ягод, а продукты используются исключительно тюменского производства.

"Школьное питание – это питание щадящее, где не используются острые блюда, жареные, приправленные майонезом. Когда ребенку хочется то, что он любит и обычно ест, мы стараемся разнообразить наше меню дополнительными блюдами собственного приготовления, например, готовим шарлотку, запеканку с тыквой, штрудели, – комментирует заместитель генерального директора "КШП "Центральный" Неля Тагильцева. – Мы представляем большой выбор овощных смесей, которые содержат витамины C, A, E. Стараемся уйти от простых углеводов в питании и рафинированных продуктов, которые считаются бесполезными и не дают растущему организму тот потенциал и силы, которые должны приносить продукты".

Отметим, что с 9 февраля 2019 года комбинат школьного питания "Центральный" запустил в работу претензионный центр. Родители могут обратиться со своими вопросами и пожеланиями, касающимися питания детей, на сайт предприятия и в группу во ВКонтакте.