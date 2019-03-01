Тоболяков приглашают на "Урок счастья"

Архивное фото "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" Архивное фото "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск"

Квартирник "Урок счастья" пройдет в тобольском мультицентре "Моя территория" 21 марта. Инициатором проведения урока выступила бард, журналист и общественник Ирина Трофимова.

"Моя формула счастья — хочешь быть счастливым, занимайся двумя делами: творчеством и помощью нуждающимся. Поэтому на встрече каждый сможет на деле узнать, как эти направления могут работать в связке и помогать наполнять счастьем жизнь. На мастер-классах горожане научатся изготавливать цветы из фоамирана, магнит в технике канзаши и вышивать лентами", - рассказала она.

Также тоболяки смогут пообщаться с редактором газеты "Тобольск-Содействие", представителями общественной организации "Право на жизнь" и Всероссийского общества инвалидов: предложить варианты решения социально значимых проблем и присоединиться к добровольческим организациям, пишет "Мегатюмень".