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Акцию "Шаги до искусства" запускает молодежный театр "Космос"

Общество, 13:37 17 марта 2019

Космос / Молодежный театральный центр | Фото: Космос / Молодежный театральный центр

Акцию в социальных сетях "Шаги до искусства" запускает молодежный театр "Космос". Победитель получит бесплатные билеты на спектакль "Эх, ты, Ваня", который состоится 27 марта в 19 часов.

Для участия необходимо оставить комментарии в официальной группе театра во ВКонтакте. Пользователям нужно подсчитать число шагов до театрального центра, приложить скриншоты карты.

Как пишет "Мой портал", постановка приурочена ко Дню театра. Напомним, спектакль "Эх, ты, Ваня" стал обладателем гран-при международного театрального фестиваля "Живые лица" 2016 года.

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