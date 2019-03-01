Тюменские кадеты первыми узнали об истории создания художественного фильма "Отряд "С"

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

О том, почему команда тюменских энтузиастов уже около пяти лет работает над проектом фильма, повествующего о событиях в керченских Аджимушкайских каменоломнях в 1942 году, рассказал курсантам Тюменского президентского кадетского училища руководитель продюсерского центра "Баzа" Андрей Зубов.

На встрече ребята первыми из широкой публики увидели кадры интервью с последним живым защитником этих каменоломен, синематик-трейлер будущей кинокартины и получили приглашение на самопробы "Отряда "С".

Андрей Зубов сообщил, что началось все в 2014 году, когда он вместе с друзьями на ретро-автомобилях "Победа" поучаствовал в автопробеге до Крыма. Он признался, что на тот период не очень интересовался музеями и историей Великой Отечественной войны в целом. Поэтому, после шестидневного забега по экспозициям крымских городов, прибыв в Керчь, перспективу посетить очередной музей воспринял прохладно. Однако именно Аджимушкайские каменоломни стали тем местом, которое навсегда изменило его взгляд на жизнь.

"После той поездки я посетил много мест, в 2015 году объехал на тех же "Победах" половину Европы, 12 стран и 40 городов. Я был в Освенциме, Брестской крепости, памятнике Лидице, Хатыни, но именно Аджимушкайские каменоломни для меня - это самое сильное место, его мощь поражает, переворачивает тебя. Из них невозможно выйти прежним", - подчеркнул Андрей Зубов. Он посетовал на то, что мало кто знает их историю, мало кто говорит о них и назвал каменоломни недооцененными. Поначалу тюменец просто возил туда всех своих друзей, а через какое-то время понял, что снять о тех событиях фильм, вернуть память героям Аджимушкая - его долг.

Небольшой фрагмент об этом памятнике истории Великой Отечественной войны есть в кинофильме #однапобеда, который есть в открытом доступе на одноименном сайте. За эту картину команда Андрея Зубова получила награду от Национальной молодежной кинопремии в декабре 2018 года, эксперты признали ее лучшей документалкой. Из двухминутного кусочка, показанного на большом экране, курсанты президентского кадетского училища узнали о том, что для защиты от гитлеровских оккупантов 18 мая 1942 года в Аджимушкайские каменоломни спустились, по разным данным, от 10 до 15 тыс. людей, как гражданских, так и военных. К середине июля того же года их осталась одна тысяча, к началу сентября - 250 человек. В последних числах октября фашисты с прожекторами и собаками прочесали каменоломни и после короткого боя вывели на поверхность семь человек.

Кадеты впечатлились рассказами о страшном быте тех людей, которых солдаты Рейха называли "кротами". Подземных источников воды не было, и им приходилось делать вылазки на поверхность, чтобы добраться до колодцев, либо буквально высасывать по миллилитрам воду из камней с помощью полых трубочек из телефонного кабеля. Чудовищные потери во время вылазок к колодцам породили расхожую фразу о том, что в Аджимушкае литр воды стоил литр солдатской крови.

Андрей Зубов рассказал, что повторно приехав в Керчь через год после первого знакомства с этим местом, он смог найти последнего живого свидетеля обороны каменоломен. Михаил Петрович Радченко, который в 1942 году был 13-летним Мишкой, сбежал из катакомб, когда в них живыми оставались около 17 человек. Ему помогло знание тайных лазов, которые он с друзьями разведал еще в мирное время, когда играл в казаков-разбойников. Тюменец успел взять у ветерана три интервью, в которых узнал не только о тех страшных событиях, но и о детстве героя, о его семье, о первой и второй оккупациях Крыма. В 2017 году Михаил Петрович ушел из жизни.

Все часовые интервью с очевидцем осады Аджимушкайских каменоломен Андрей Зубов писал, не отдавая себе отчета о цели. Он просто горел изнутри этой историей, она не давала ему покоя. Идея воплотить рассказы и впечатления от посещения музея в фильм пришла благодаря одной детали.

"Михаил Петрович Радченко рассказал, что они с мальчишками, оказавшись в каменоломнях, принесли клятву на светлячках о том, что будут вредить немцам. И эта фраза меня зацепила. Я понял, что может получиться крутая история про 13-летних пацанов, которых не пускали воевать, у которых не было оружия, но они впятером делали мелкие пакости своим врагам. Они могли выходить из каменоломен незамеченными, потому что знали лазы, они сбивали бойки на ружьях, подсыпали соль в топливо. Тогда я рассказал эту историю своему другу Алексею Южакову, и попросил написать сценарий", - поделился воспоминаниями руководитель продюсерского центра "Баzа".

Алексей Южаков также впечатлился историей Аджимушкая, начал изучать факты и документы об этом событии и для того, чтобы донести до будущих зрителей ужасы той войны, придумал использовать в сюжете момент перемещения среди пространств. По сценарию, 13-летний ученик обычной тюменской школы приходит в городской музей на VR-экскурсию, которая переносит его в Керчь образца 1942 года. Там он попадает в Аджимушкайские каменоломни и взаимодействует с героями, с тем самым отрядом светлячков, а выходя из музея после очередного погружения в VR, изучает учебники, исторические труды для того, чтобы помочь им.

Уже создано 13 драфтов сценария. Проект "Отряд "С" поддержан Министерством культуры РФ и корпорацией "Русская Фильм группа". Съемки будут проходить в Керчи, Тюмени и Москве. В столице построят павильон для того, чтобы воссоздавать батальные сцены и взрывы с обрушениями плит каменоломен. Сейчас идет отбор актеров на роли второго плана, совершенствуется сценарий, съемки начнутся осенью 2019 года. В широкий прокат фильм намерены выпустить к осени 2020 года, и после кинотеатров его покажут на одном из федеральных каналов.

Воспитанники президентского кадетского училища долго не отпускали Андрея Зубова, живо интересовались особенностями работы над фильмом, подробностями из истории Аджимушкайских каменоломен, спрашивали о том, почему он выбрал стезю продюсера и чем занимался до этого.

"Мы впервые рассказали о фильме широкой публике, и неслучайно это были именно кадеты. Эти пацаны близки по духу героям "Отряда "С", ребятам, у которых есть чувство дога, справедливости и боевой характер. Они работают, как команда, и на мой взгляд, наш отряд светлячков и эти курсанты - одни и те же ребята в разных поколениях", - пояснил Андрей Зубов корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия". Он заверил, что это не последний выход к молодежи, в планах - пройти по городским школам с презентацией проекта фильма.

Дарья Казакова