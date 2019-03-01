Тюменцев приглашают на форум "Таврида 5.0"

| Фото: fadm.gov.ru | Фото: fadm.gov.ru

Начался прием заявок на пятый Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида 5.0", который пройдет с 11 мая по 10 августа.

Регистрация участников проходит на сайте АИС "Молодежь России". Желающим необходимо выполнить творческое задание на сайте и пройти региональную форумную кампанию: форумы "Актив" и "Утро".

Уже в мае начнется первый этап для молодых архитекторов, урбанистов и дизайнеров. Они примут участие в отборе на урбанистический хакатон "Города" и в проектный офис по строительству образовательного центра "Таврида".

Второй этап форума пройдет с июня по август и включит в себя шесть смен: "Год театра", "Народная смена", "Контемпорари – арт смена. Между прошлым и будущим", "Рэп смена", "Видеопродакшн смена" и "Камеди смена".

"Советую будущим участникам Тавриды, во-первых, точно знать зачем вы туда едете, если цель получать контакты и знакомиться, тогда нужно делать так чтобы каждый день было как минимум у вас было 10 новых встреч. Во-вторых, важно получить образовательный эффект от программы и зарекомендовать себя перед преподавателями", – рассказала директор Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Маргарита Посадских.

Как пишет "АиФ-Западная Сибирь", наставниками и спикерами форума станут представители музыкальной академии Игоря Матвиенко, издательства "Эксмо-АСТ", национальной театральной премии "Золотая маска", Московского Архитектурного института, Национального института дизайна и другие.