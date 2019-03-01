В Тюменской области создана рабочая группа, которая займется книжными памятниками
| Фото: Министерство культуры РФ
Ситуацию с пополнением книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки обсудили в областном департаменте культуры.
В заседании рабочей группе приняли участие писатели, историки, издатели, депутаты областной думы и представители регионального правительства. По словам директора "Информационно- аналитического центра культуры и искусства" Ирины Грязновой, окончательно список экспертного совета будет утвержден на следующем заседании, пишет "Тюменская область сегодня".