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В Тюменской области создана рабочая группа, которая займется книжными памятниками

Общество, 16:24 17 марта 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Ситуацию с пополнением книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки обсудили в областном департаменте культуры.

В заседании рабочей группе приняли участие писатели, историки, издатели, депутаты областной думы и представители регионального правительства. По словам директора "Информационно- аналитического центра культуры и искусства" Ирины Грязновой, окончательно список экспертного совета будет утвержден на следующем заседании, пишет "Тюменская область сегодня".

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