Байкерам напомнили основные правила безопасности
Тюменским мотоциклистам стоит быть внимательными на дорогах - навыки вождения после зимнего перерыва могут подвести. Президент тюменского байк-клуба Liferoad, мотоциклист с 40-летним стажем Владимир Шевченко, рекомендует первое время быть особенно осторожными.
"Из-за холода и грязи сцепление резины будет плохим, можно упасть. После зимы нужно время, чтобы вспомнить навыки. Опять же водители автомобилей отвыкли от мотоциклов, элементарно могут не увидеть на дороге", - рассказал он.
Президент клуба напоминает о необходимости шлема и экипировки, призывает соблюдать правила дорожного движения, не лихачить и внимательно смотреть за ситуацией на дороге. "Все эти правила продиктованы жизнью", - заявил он.
Официальный старт мотосезона в Тюмени - во второй половине мая.