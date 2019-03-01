Байкерам напомнили основные правила безопасности

| Фото: Тюменский байк-клуб Liferoad | Фото: Тюменский байк-клуб Liferoad

Тюменским мотоциклистам стоит быть внимательными на дорогах - навыки вождения после зимнего перерыва могут подвести. Президент тюменского байк-клуба Liferoad, мотоциклист с 40-летним стажем Владимир Шевченко, рекомендует первое время быть особенно осторожными.

"Из-за холода и грязи сцепление резины будет плохим, можно упасть. После зимы нужно время, чтобы вспомнить навыки. Опять же водители автомобилей отвыкли от мотоциклов, элементарно могут не увидеть на дороге", - рассказал он.

Президент клуба напоминает о необходимости шлема и экипировки, призывает соблюдать правила дорожного движения, не лихачить и внимательно смотреть за ситуацией на дороге. "Все эти правила продиктованы жизнью", - заявил он.

Официальный старт мотосезона в Тюмени - во второй половине мая.