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Некоторые муниципальные образования Тюменского района объединятся, решили жители

Общество, 18:32 17 марта 2019

пресс-службы главы Тюменского района | Фото: пресс-службы главы Тюменского района

Вопросы объединения ряда муниципальных образований Тюменского района стали главными в повестке внеочередного заседания районной думы.

С предложением внести в Тюменскую областную думу проекты законов о преобразовании муниципальных образований Винзили и Нижнепышминского путем их объединения, а также преобразования Боровского, Созоновского и Каскаринского муниципальных образований путем их объединения выступил председатель районной думы Валентин Клименко.

Как пишет "Тюменская область сегодня", инициатива объединения исходит от самих муниципалитетов. В каждом из пяти муниципалитетов, участвующих в объединении, прошли публичные слушания, большинством голосов их участники – жители муниципальных образований – одобрили предстоящее объединение.

Центрами новых сельских поселений станут крупные населенные пункты Винзили и Каскара, а в остальных территориях будет организована работа представителей администрации, которые будут вести прием граждан и непосредственно взаимодействовать с населением.

Объединение муниципальных образований не повлечет за собой упразднения муниципальных и государственных учреждений, не изменит границ населенных пунктов, не повлечет изменений в организации деятельности школ, детских садов, учреждений культуры и спорта.

Депутаты Тюменской районной думы единогласно поддержали это предложение и направили обращение в региональный парламент.

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