В Тюмени определили лучших снайперов страны

Всероссийские соревнования по высокоточной стрельбе "Тюменский рубеж - 2019" завершились на военном полигоне ТВВИКУ в Тюменском районе.

В соревнованиях принимали участие гражданские спортсмены и бойцы специальных подразделений силовых структур. Турнир организовала всероссийская ассоциация тактической стрельбы "РосСнайпинг" при поддержке Правительства Тюменской области и командования ТВВИКУ вооруженных сил министерства обороны России.

В первый день состязаний снайперы состязались в экстремальных погодных условиях из-за шквального ветра и снегопада, но это не помешало профессионалам поражать мишени на 1 тыс. метров. Во второй день погода наладилась, это позволило дострелять все запланированные дисциплины. Новинками тюменского турнира стали: упражнения с имитацией стрельбы с летящего вертолета, салона внедорожника, закрытого помещения и его крыши, испытания вестибулярного аппарата стрелков в упражнении "спинер", физические нагрузки в марш броске и окопе.

Завершились соревнования уже в ночном сумраке номинацией "снайперская дуэль", в которой приняли участие 16 лучших стрелков по итогам общего зачета, поражающих мишени подсвеченные фарами снегоходов.

1 место в соревнованиях среди гражданских спортсменов занял Сергей Емельянов из Москвы, второе место у саратовца Камиля Аблязова, замкнул тройку призеров москвич Александр Дмитриев.

Среди "спецов" чемпионом признан Кирилл (команда 24-й отдельной бригады специального назначения ГРУ генерального штаба министерства обороны РФ Новосибирск), на втором месте Сергей (команда СОБР ФСВНГ войск Нацгвардии по Свердловской области), на третьем Сергей (команда 24-й отдельной бригады специального назначения ГРУ генерального штаба министерства обороны РФ Новосибирск. Фамилии офицеров победителей подлежат защите по закону о гостайне.

В течении 2019 года планируется проведение трехэтапного "Евроазиатского чемпионата по снайпингу". Первый этап кубка состоится 7-8 июня в Екатеринбурге, второй турнир будет проведен 12-13 июля в Тюмень. Финальные соревнования пройдут в Екатеринбурге в сентябре 2019 года.

Сергей Русанов