Руслан Кухарук: Тюмень готова участвовать в пилотном проекте "Умный город"

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Опыт Тюмени по созданию онлайн-сервисов высоко оценили на международном форуме "Умный город. Инструкция по применению" в Калуге.

Ведущим российским и международным экспертам в сфере цифровизации, представителям федеральных и региональных органов власти портал "Тюмень – наш дом" презентовал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Реализуемые в областном центре проекты получили высокие оценки как специалистов из России, так и международных экспертов. Тюмень готова участвовать в пилотном проекте "Умный город", и мы подготовили необходимые документы в региональную концепцию", – подчеркнул он.

Онлайн-сервисы для общения с жителями, голосования по вопросам развития городской среды должны быть созданы до конца 2020 года во всех регионах страны. Многие города уже занимаются разработкой различных ресурсов, позволяющих жителям общаться напрямую с органами власти. Как отметил глава Минстроя Владимир Якушев, таким образом реализация проекта "Умный город" перешла в практическую плоскость.

"Первое, что необходимо сделать на современном этапе, — инвентаризовать ресурсы муниципалитетов. Это поможет избежать создания сервисов, функции которых уже полностью или частично выполняются другими системами городского хозяйства. Кроме того, необходимо обеспечить вертикальную интеграцию решений уровня муниципалитета с региональным уровнем, а в перспективе и с федеральным. В банке решений "Умного города" сейчас находится 255 реализуемых проектов. Я уверен, это далеко не конечная цифра",- заявил он.

План реализации проекта "Умный город" состоит из шести блоков, включающих задачи по внедрению "умного" ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной для среды, созданию инновационной инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования, а также развитию транспортных систем.