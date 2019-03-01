Жилой комплекс Fifty Fifty в Тюмени ввели в эксплуатацию

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

124 участника долевого строительства заедут в квартиры ЖК Fifty Fifty на ул. 50 лет Октября в Тюмени. Многоквартирный дом ввели в эксплуатацию, сообщает региональная прокуратура.

Надзорный орган совместно с правительством Тюменской области более двух лет контролировал ситуацию со строительством дома.

К возведению дома ООО "Транспромжилстрой-2005" приступил в 2012 году. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в 2013 году. Но свои обязательства застройщик не выполнил и в дальнейшем несколько раз переносил сроки завершения строительства.

Ситуация с возведением объекта неоднократно рассматривалась на заседаниях созданной в прокуратуре области межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья, в том числе на последнем заседании группы 26 февраля.

"К руководству ООО "Транспромжилстрой-2005" применялись различные меры прокурорского реагирования в связи с допущенными нарушениями законодательства о долевом строительстве жилья, об оплате и охране труда, о рекламе. Так, директору общества прокуратура объявила три предостережения, внесла восемь представлений, по результатам рассмотрения которых восемь должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, было возбуждено шесть административных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 146 тысяч рублей", — сообщили в региональной прокуратуре.

Администрация Тюмени ввела дом в эксплуатацию 15 марта. Права 124 участников долевого строительства защищены.

Напомним, сотрудники Следственного комитета РФ и Министерство строительства РФ разработали памятку для дольщиков.