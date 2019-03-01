19 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Президент") начнется круглый стол "Развитие межрегионального научно-промышленного взаимодействия".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Чистякова "Участие Тюменской области в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планы на 2019 год".

В Тюмени в 14 часов по телефону 45-35-85 начнется работа горячей линии городского департамента здравоохранения по вопросам предоставления учебников, порядке и сроках их выдачи.

В Ишиме в 14 часов в концертном зале им. 30 лет ВЛКСМ начнется отборочный тур чемпионата Тюменской области по решению кейсов Tyumen Case School.

Этот день в мире:

1629 - родился Алексей Романов, русский царь с 1645 по 1676 годы.

1813 - родился знаменитый английский исследователь Африки Дэвид Ливингстон.

1855 - в бою убит один из руководителей первой обороны Севастополя контр-адмирал Владимир Истомин.

1859 – в Париже состоялась премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".

1898 - Русский музей в Санкт-Петербурге принял первых посетителей.

1900 - родился физик Фредерик Жолио-Кюри, лауреат Нобелевской премии за открытие искусственной радиоактивности.

1906 - расстрелян Петр Шмидт, руководитель восстания на крейсере "Очаков" в октябре 1905 года.

1917 - Временное правительство приняло решение об аресте бывшего императора Николая II и его жены.

1924 - родился кинорежиссер Лев Кулиджанов.

1930 - родился певец, народный артист СССР Борис Штоколов.

1944 - войска первого Украинского фронта овладели крепостью Кременец.

1949 - родился Валерий Леонтьев, звезда советской и современной российской эстрады.

1955 - в возрасте 58 лет умер маршал Советского Союза Леонид Говоров, советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.

1955 – родился американский киноактер Брюс Уиллис.

1956 - родился Егор Гайдар, внук знаменитых писателей – Александра Гайдара (по отцу) и Петра Бажова (по матери).

1965 – открылся Игарский музей вечной мерзлоты.