20 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в отеле DoubleTree by Hilton Tyumen (ул. Орджоникидзе, 46) начнется совещание СИБУРа по импортозамещению оборудования. В 10 часов 20 минут запланирован пресс-подход.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 10 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в отрасли "Народные художественные промыслы". В 18 часов начнется награждение победителей.

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Туберкулез: почему важно в каждом возрасте проходить диагностику. Ситуация в Тюменской области. Профилактические мероприятия в период месячника борьбы с туберкулезом "Здоровые легкие".

В Тюмени в 11 часов в Институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37) начнется обучающий семинар для сотрудников отрасли спорта городского департамента по спорту и молодежной политике.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 15 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, паркетный зал) начнется публичная защита проектов в рамках стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в экопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17/2) начнется открытое первенство СДЮСШОР № 2 по лыжным гонкам, посвященное памяти Андрея Александрова.

В Тюмени в 20 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется открытие IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

В п. Винзили Тюменского района в 10 часов начнется агропромышленная выставка "Тюмень Агро-2019-IX: техника, технологии, инновации, наука".

Этот день в истории:

1754 - родился российский государственный деятель и писатель Александр Шишков.

1815 - Наполеон торжественно вступил в Париж.

1828 - родился норвежский драматург Генрик Ибсен.

1852 - вышла в свет книга американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома".

1915 - родился знаменитый пианист Святослав Рихтер.

1933 - в нацистской Германии открыт первый концлагерь Дахау.

1956 - Тунис, ранее бывший французской колонией, обрел независимость.

1969 - в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрировали брак Джон Леннон и Йоко Оно.

1992 - принят закон РФ об установлении звания Героя Российской Федерации и учреждении знака отличия "Золотая Звезда".

1993 - президент Борис Ельцин издал указ о защите свободы массовой информации.

1999 - после 478-часового путешествия Бертран Пиккар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

2000 - Владимир Путин совершил перелет из Краснодара в Грозный на боевом истребителе СУ-27.