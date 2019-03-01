В Тюменской области будут ремонтировать дороги во всех муниципальных образованиях

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Все областные трассы от Уватского до Сладковского и Казанского районов станут участниками нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2019 года.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Мы много внимания уделяли крупным инфраструктурным объектам и значительную часть средств направляли именно на решение этих задач. Сейчас стратегия несколько поменялась - мы будем ремонтировать дороги во всех муниципальных образованиях, даже в самых удаленных, где низкая плотность населения и дороги давно никто не ремонтировал, - пояснил он. - На будущий период мы запланировали большие объемы ремонта автомобильных дорог. Это не значит, что темпы строительства у нас будут снижаться. Мы просто дополнительно будем еще и ремонтировать".

По данным Главного управления строительства, в 2019 году в Тюменской области планируются работы на 387 объектах общей протяженностью около 500 км. Среди запланированных работ как капитальный ремонт 15 км дороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, так и устройство освещения, ремонт тротуаров, установка барьерных ограждений и светофорных объектов.

В Тюмени будет отремонтировано 20 объектов общей протяженностью в 35 км. В Тюменском районе – 179 объектов протяженностью в 94 км.

На все работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделено около 6 млрд рублей. 13% этой суммы составит субсидирование из федерального бюджета.

Борис Олейник