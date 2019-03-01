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Об организации бизнеса расскажут тюменским студентам

Общество, 17:16 22 марта 2019

ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: ТюмГУ во ВКонтакте

Предпринимательский трек, который в будущем студенты смогут выбрать в качестве дополнительного к основному направлению подготовки разрабатывают в Тюменском госуниверситете, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Предпринимательский трек – это конструктор компетенций, дисциплин и мероприятий, который студент собирает сам в зависимости от своих потребностей.

Новым элементом формирующегося трека является деловая игра "Построй компанию. Продай компанию". Первый этап игры (второй поток) пройдет в ТюмГУ 28 марта. За 10 часов участники пройдут путь от идеи бизнеса до продажи собственной компании. Игроки на практике освоят приемы построения высокотехнологичной компании, получат навыки привлечения инвесторов и многое другое.

По итогам двух потоков игры "Построй компанию. Продай компанию" 10 лучших студентов получат приглашение на оплачиваемую практику в компанию "ТехноСпарк".

Заявки на участие принимают до 27 марта. Благодаря участию в подобных деловых играх и соответствующей системе стажировок студенты получат возможность еще в университете поработать в престижных компаниях, нарастить свой личный предпринимательский потенциал.

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# предпринимательство , студенты , ТюмГУ

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