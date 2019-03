22 марта - события дня

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется первая сессия "Дизайн-мышления" в рамках проекта "Ивент-парк "Алебашево".

В Тюмени в 10 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Луначарского, 2, конференц-зал) начнется ежегодная XXI международная научно-практическая конференция "Водные ресурсы – основа устойчивого развития поселений Сибири и Арктики в XXI веке".

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 8 имени А.П. Чехова (ул. Северная, 2) начнется встреча с писателем-фантастом и поэтом, членом Союза журналистов России, членом Союза писателей России Дмитрием Сергеевым.

В Тюмени в 18 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики 34, зал камерной и органной музыки) начнется пресс-подход с дирижером Димитрисом Ботинисом.

Этот день в мире:

1599 - родился фламандский живописец Антонис ван Дейк, ученик Рубенса.

1832 - умер немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете.

1888 - представители двенадцати футбольных клубов Великобритании образовали Английскую футбольную лигу.

1902 - Британия и Персия заключают договор о соединении телеграфной линией Европы и Индии.

1904 - в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире публикуется цветная фотография.

1905 - родился советский кинорежиссер Григорий Козинцев.

1907 - в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками.

1915 - родился киноактер Георгий Жженов.

1915 - падение австрийской крепости Перемышль — одна из крупнейших побед Русской Императорской армии в Первой мировой войне, одержанная в ходе зимней операции в Карпатах.

1917 - США первыми в мире признают Временное правительство в России.

1922 – открылось Минусинское педагогическое училище.

1923 - родился Марсель Марсо, французский мим.

1945 - в Каире образована Лига арабских государств.

1948 - родился английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер.

1958 - родился эстрадный певец Валерий Сюткин.

1959 - умерла русская театральная актриса Ольга Книппер-Чехова, жена Антона Чехова.

1963 - The Beatles выпускает альбом Please Please Me, свой первый долгоиграющий альбом в Великобритании, который сразу же занимает лидирующие позиции в британских хит-парадах.

1989 - в испытательном полете самолета Ан-225 "Мрия" установлено 109 мировых рекордов.